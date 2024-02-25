Haftalık Simerini, Türkiye’nin, Kıbrıs ve Yunanistan ile arasındaki münhasır ekonomik bölgenin yeniden belirlenmesi için İngiltere’den sonra Mısır’ı da devreye soktuğu, Mısır’ın “Beşinci Kol” olmasını istediği iddiasında bulundu.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, Türkiye’nin Mısır’la yeniden yakınlaşma çabasının, “İngilizler tarafından ileri götürülmekte olan “Türk fikrine Mısır’ı da katmak maksatlı olduğunu” iddia etti.

Gazete bu fikrin, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne tabi olmayan, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında, doğal gazın ortaklaşa kullanımı için bir ortak komite kurulması olduğunu, İngilizlerin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için, bu fikri halihazırda Rum yönetimine ve Yunanistan’a götürdüğünü ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hukuki çerçevesi dışında ve Kıbrıs sorunu çözülmeden böyle bir şey olamaz” cevabını aldığını savundu.

Mısır’ı da şu mantığa yardımcı olarak katmak istediğini öne sürdü: “a. Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ortak komitesi algısının ileri götürülmesi. Bunun iki hedefi var. Birincisi doğal gazın ortak kullanılması, ikincisi de İngilizlerin söylediği gibi Türkiye MEB’inin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı olmadan belirlenmesi. Böyle bir senaryoda, daha önce Kıbrıs’la MEB sınırlandırması imzaladığı için yeni sınırlandırmada imzası gereken Mısır’a da ihtiyaç var. Türkiye, Mısır’la köprü kurmak için Kahire’ye Kıbrıs MEB’inin yüzde 17’sini veriyor.”

Gazete, Türkiye’nin işin içine Mısır’ı da katma arzusuyla ilgili iki senaryodan söz etti. Buna göre birinci senaryoda “MEB’in yeniden sınırlandırılması ile Türkiye Kıbrıs MEB’inin yüzde 41’ini alıyor, yüzde 17.50’sini Mısır’a veriyor. Ankara ayrıca Yunanistan’ın kendi MEB’inin yüzde 16’sını kaybetmesi gerektiğini düşünüyor. Yunan MEB’inin yüzde 14’ünü kendisi alıyor, yüzde 2’sini Mısır’a veriyor.”

İkinci senaryo, Türkiye ile Mısır’ın aralarındaki münhasır ekonomik bölgeyi, sözde Rum MEB’ine ve Yunanistan ile Mısır arasında yapılan kısmi MEB sınırlandırmasına dokunmadan, kısmi sınırlandırması ile ilgili. Gazete, bu şekilde Yunanistan’ın, MEB’inin yüzde 0,6’sını kaybetmesi demek olduğunu, Mısır’ın kendi MEB’i ile Yunanistan ve Kıbrıs MEB’lerinin kesişme noktasından küçük bir parça kazanacağını, Türkiye’nin ise sözde “Kıbrıs MEB’inin yüzde 41’ini alacağını” yazdı.