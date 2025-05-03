Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti Rum basınında geniş yer bulurken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazartesi günü gerçekleştirecekleri görüşmenin ise bu ziyaretin gölgesinde kalacağı yorumu gazetelerde yer buldu.

Haravgi gazetesi: “İki Liderin Görüşmesi Erdoğan’ın Yasa Dışı Ziyaretinin Gölgesinde” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis arasında pazartesi günü gerçekleştirilecek görüşmenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün KKTC’ye gerçekleştireceği sözde “yasa dışı ziyaretin” gölgesinde yapılacağı yorumunda bulundu.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Tatar-Hristodulidis görüşmesinin hedefinin, “Gençlik Teknik Komitesi kurulmasına ilişkin altıncı başlıktan öte, diğer beş başlıkta ilerleme sağlanması olduğunu” belirtti.

Letimbiotis açıklamasının devamında Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin “yasa dışı olduğu” iddiasını dile getirdi.

Letimbiotis şunları söyledi: “İşgal atlındaki bölgelerimize gerçekleştiren her yasa dışı ziyaret kınanır. Son dönemde Tatar ve Türkiye’ye atıfta bulunan diğer kaynaklardan takip ettiğimiz açıklamalar, bu ziyaretle birlikte değerlendirildiğinde, diğer tarafın ayrılıkçı sürece bağlılığını ortaya koyuyorlar. Sadece kışkırtıcı olmakla kalmayıp uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını ve AB’yi küçümsüyorlar”.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerek AB gerekse iyi ilişkiler sürdürdükleri uluslararası alandaki tüm ortaklarıyla her türlü diplomatik teması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Letimbiotis; “Yasallık müzakere edilemez ve edilmez. Kışkırtmaların sesimizi kısmasına ve özellikle Temmuz 2025’te Cenevre’deki yoğun çabalar ve ön hazırlıklar varken en büyük hedefimiz olan Kıbrıs sorununun çözümünden uzaklaştırılmamıza izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Letimbiotis sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne kadar kışkırtsalar da yolumuzdan sapmayacağız, çözüme bağlı kalacağız. Kışkırtmaya en iyi yanıt tutarlılık, keyfiliğe en iyi yanıt ise yasallıktır. Yapılacak hiçbir isim değişikliği, yasa dışılığı ortadan kaldırmaz. Sahte devlet, yasa dışı işgalin ve istilanın ürünüdür”.

Gazete, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde TEKNOFEST’i ziyaret edeceğini, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını yapacağını da aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Açıklamamız Olduğunda Öğreneceksiniz – Liderlerin Pazartesi Görüşmesi Varken Holguin Konusunda Yeni Herhangi Bir Gelişme Yok” başlığı altında verirken, Letimbiotis’in pazartesi günkü liderler görüşmesi ve Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklamalarını aktardı.

Gazete, liderlerin pazartesi günü gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin, şu ana kadarki süreç göz önüne alındığında farkı olan tek şeyin, Gençlik Komitesi'nin pazartesi sabahı ilk toplantısını gerçekleştirecek ve ardında liderlerle bir araya gelecek olması olduğunu aktardı.

Gazete ayrıca, Cenevre toplantısının üzerinden 45 gün geçmesine karşın BM’nin hala Kıbrıs sorununu üstlenecek kişiyi atayamamasının süreçteki en büyük boşluk haline geldiğini yazdı.

Adadaki tarafların, Maria Angela Holguin’in atanması konusunda uzlaşıya varmış olmalarına karşın Holguin ile BM Genel Sekreteri'nin henüz aralarında uzlaşamadıklarını ve sorunun Holguin’in ekonomik talepleri olduğu iddiasında bulunan gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararları sebebiyle BM Genel Sekreterliği'nin, Holguin’in taleplerini karşılayamayacağını, BM Genel Sekreteri'nin son basın toplantısında bu konudaki bir soruya “söyleyeceğim çok bir şey yok, açıklanacak herhangi bir şey olduğunda öğreneceksiniz.” yanıtını verdiğini hatırlattı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Erdoğan Açılış İçin İşgal Altındaki Lefkoşa’da” başlığı altında verdi.

Alithia gazetesi ise haberini: “Erdoğan İşgal Bölgelerinde – ‘Cumhurbaşkanlığı’ ve ‘Meclis’ Binalarını Açıyor” başlıklarıyla aktardı.