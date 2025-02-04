Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün New York’ta bir araya geldiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başta Kıbrıs sorunu olmak üzere genişletilmiş toplantı hazırlıklarını ele aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs sorunu ile mart ayında yapılması beklenen Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantı hazırlıklarının ele alındığını yazdı.

Habere göre Kombos ve Guterres görüşmede Orta Doğu’daki gelişmeleri de ele aldı.

Gazete aynı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün Annita Dimitriu başkanlığındaki DİSİ heyeti ile partinin Kıbrıs sorunu grubunu kabul edeceğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun talebi üzerine DİSİ’ye; Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verecek.

Alithia gazetesi, Kombos ile Guterres arasındaki görüşmeyi “Genişletilmiş Toplantı İçin Temaslar Sürüyor” başlığıyla aktardı.

Gazete, Dışişleri Bakanı Kombos’un, büyük bir ihtimalle, 20 Ocak’ta gerçekleştirilen Kıbrıs’taki liderler arasındaki görüşme konusunda da Guterres’e bilgi verdiğini yazdı.