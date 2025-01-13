Rum Dışişleri Bakanlığı'nın UNFICYP raporuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, sahadaki durumun objektif bir şekilde ortaya koyulması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Politis gazetesi, “BM’den Objektiflik (Tarafsızlık) İstiyor” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanlığı'nın BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'yle (UNFICYP) ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik raporları konusunda yaptığı açıklamada, raporların sahadaki durum yanı sıra Türk Ordusunun ileri sürülen ihlallerinin saldırgan doğası ve ciddiyetini objektif bir şekilde ortaya koyması gerektiğini savunduğunu iletti.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca UNFICYP raporunda “Türk Ordusunun ara bölge içerisinde ve yakınında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne zarar vermeyi ve yeni oldubittiler dayatmayı amaçlayan ihlallerinin kayda geçirilmesine” de işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzun süreden bu yana devam eden eşit mesafeler muhafaza etme eğiliminin genellikle farklı nitelik ve ciddiyete sahip olayların eşitlenmesine yol açtığı; bunun ise ara bölgedeki meşru kentsel faaliyetlere ilişkin karışık izlenimlere sebep olduğu da öne sürüldü.

Rum Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere geri dönülmesi için devam eden çabaya bağlılığını yeniden teyit etmesinin yanı sıra BM Genel Sekreteri'nin bu çerçevede, BM parametrelerini belirleyen BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla yönlendirilmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti de ortaya koydu.

BM Genel Sekreteri'nin, 15 Ekim 2024 tarihindeki gayriresmi yemekte mutabakata varılan şeylerin hayata geçirilmesinin teşvik edilmesine verdiği önemi de paylaşan Dışişleri Bakanlığı, Rum hükümetinin bu hedefe ulaşılması için yapıcı bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu da yineledi.

Rum hükümetinin BM Genel Sekreteri'nin kapalı bölge Maraş’ta yaşanan gelişmeler yanı sıra kapalı bölge Maraş’taki yasa dışı “Türk faaliyetlerinin” geri alınmaması konusunda iki raporunda da ifade ettiği endişeyi paylaştığını da dile getiren Rum Dışişleri, BM Genel Sekreteri'nin Türkiye’nin sorumluluğunu yinelediğini, aynı zamanda BM’nin BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarında ifade edilen tezinin değişmeden kaldığını vurguladığını kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanlığı, görev-yetkilerinin etkili bir şekilde uygulanması için aynı zamanda Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları temelinde çözülmesi nihai hedefiyle gerek Kıbrıs’taki BM Barış Gücü gerekse İyi Niyet Misyonu Ofisi'yle yapıcı bir şekilde iş birliğinde bulunmaya devam edeceğini de açıklamasına ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Hoşnutsuzluğun Ortaya Çıkmasına İzin Verdi- Dışişleri Bakanlığı Stewart’ın UNFICYP’le İlgili Raporunun İçeriğiyle İlgili Muhalefetini Açıkça Dile Getirdi” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın UNFICYP’in faaliyetleriyle ilgili raporu konusundaki hoşnutsuzluğunu dile getirdiği açıklamasına yer verdi.

-Stewart’tan bilgilendirme

BM Güvenlik Konseyi'nin çalışma programına göre BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın BM Güvenlik Konseyi'ni kapalı oturumda bilgilendireceğini de yazan gazete, toplantının önümüzdeki perşembe sabahı yapılacağını kaydetti.

Gazete, raporda yer alan ve Rum kesiminin tepkisini çeken bazı noktalarla ilgili olarak Stewart’ın izahat vermeye çağrılmasının beklendiğini de ekledi.