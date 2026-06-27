DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu, Yunan mevkidaşı Nikitas Kaklamanis’in davetlisi olarak yarın Atina’ya gidiyor

Alithia’nın haberine göre Dimitriu, yeniden Rum Meclis Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Atina’ya yapacağı bu ilk ziyarette Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Yunan mevkidaşı Kaklamanis ile görüşecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ve Yunan Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla da ayrı ayrı görüşecek olan Dimitriu, salı günü saat 19.00’da Yunan Meclisi'ne hitap edecek.

Annita Dimitriu, Atina temaslarını tamamlayarak çarşamba günü Güney Kıbrıs’a dönecek.