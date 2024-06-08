Rum Merkezi Cezaevi’ne giren yeni mahkumların yarısının uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Cezaevi Müdür Vekili Haris Filippidis, cezaevinde neredeyse her gün, koğuşlara ani baskınlar yapıldığını, kimsenin bu baskınlardan kaçamadığını söyledi.

Habere göre Filippidis, mahkumların elindeki cep telefonlarının “ölümcül silah” olduğunu ve bu telefonlarla hem içerde, hem de dışarda işlenebilecek ciddi suçların organize edilebildiğini; bu nedenle de cep telefonlarına asla müsamaha gösterilmediğini kaydetti.

Filippidis, cezaevi için “jammer” (sinyal kesici) alımı ile ilgili prosedürlerde de ilerleme kaydedildiğini ve Hükümetin bu konuda alacağı karar sonrası, sistemin kurulabileceğini ifade etti.