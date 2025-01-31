Güneydeki siyasi partilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2025 yılı için hayata geçirmeyi planladığı icraatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundukları bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre AKEL ile DİSİ, oklarını Hristodulidis’e yönelterek, artık söylemden eyleme geçmesi gerektiğini ve planladığı icraatlarda iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü ile pahalılığın azaltılmasına hiç değinmediğini kaydetti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de AKEL ile DİSİ’nin ekseninde eleştirilerde bulunduğunu yazan gazete, iktidar partilerinin ise Hükümeti savunma görevi üstlendiğini ve çocuk ödeneği, vergi reformu ve vatandaşın işini kolaylaştıracak dijital platformların hayata geçirilmesini övdüklerini belirtti.

Gazete, DİSİ’nin yaptığı açıklamada vaatlerde bulunarak vatandaşın ikna edilemeyeceğini ve halkın gerçek sonuçlar görmek istediğini kaydettiğini, AKEL’in de Hristoduldis’in en büyük probleminin söylemleriyle eylemlerinin birbirini tutmaması olduğunu ifade ettiğini yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, dün yaptığı açıklamada Hristodulidis’in, vatandaşın günlük hayatındaki en büyük sorun olan pahalılık ve alım gücüne hiç değinmediği gibi, Kıbrıs sorununa da hiç parmak basmadığını ve ne Guterres Çerçevesi’ni ne de iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümünü andığını söyledi.

Haberde, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de Hristodulidis’in açıklamalarıyla halka umut vermediğini ve Hükümetin yolsuzlukla, suçlarla ve pahalılıkla mücadele edemediğini kaydettiği belirtildi.