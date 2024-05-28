Rum sporcuların, İzmir Atatürk Stadyumu’nda 25-26 Mayıs’ta yapılan 77. Balkan Büyükler Şampiyonası’nda madalya aldıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, Olivia Fotopulu ile Natalia Hristofi’nin 200 metre engelli koşu kategorisinde altın madalya, Olivia Fotopulu’nun 100 metre engelli koşu kategorisinde gümüş madalya, Apostolos Parellis’in disk atma kategorisinde güöüş madalya, Valentina Savva’nın gülle atma kategorisinde bronz madalya ve Filippa Fotopulu’nun da yüksek atlamada bronz madalya aldığını yazdı.