Rum Ulusal Konseyi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında bugün toplandı.

Alithia gazetesinin Kıbrıs Rum Haber Ajansı'na (KİPE) dayandırdığı haberinde, toplantıda son gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılacağını ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in New York ziyaret öncesinde atılacak bir sonraki adımların ele alınacağını yazdı.

Hristodulidis’in bugün yapılacak bakanlar kurulu toplantısına da başkanlık edeceği belirtildi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kabloyla elektrik bağlantısı kurulması olarak bilinen Great Sea Interconnector projesi konusunun bugünkü Ulusal Konsey toplantısının gündeminde bulunmayacağını yazdı.

Politis gazetesi de konuyla ilgili haberinde bugünkü Ulusal Konsey toplantısında sürpriz yaşanmasının öngörülmediğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le BM merkezinde ayrı ayrı yapacağı görüşmelere de atıfta bulunan gazete, ne BM yetkililerinin, ne de iki tarafın Kıbrıs sorunundaki süreçle ilişkili başka hamleler formüle edecek pozisyonda olmadıklarına işaret etti.

Haberde ay sonunda veya Ekim ayı başında üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi konusunda kayda geçirilenlerin, BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisinin plan hazırlığından ibaret olduğu ve şimdilik bununla ilgili herhangi bir gelişme ortaya çıkmadığı da ifade edildi.

Gazete, BM Genel Sekreterliğinde belirtildiği üzere, iki liderle ayrı ayrı yapılacak görüşmelerin, her ne kadar önemli bir şey sağlayacak gibi görünmeseler de iki tarafla bir tür iletişimin muhafaza edilmesi çabasının aktif kalması ihtiyacına hizmet etmenin mümkün olduğuna da işaret etti.

Haberde, BM Genel Sekreteri'nin taraflardan kendi tarafından belirlenen siyasi çerçeveyi ihlal etmeyecek tezler sunmaları istediği kaydedildi. Gazete, "Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ)" ve "bazı sınır kapılarının açılmasına" ilişkin bir takım tedbirlerin bir sonraki hamlede ihtimal dışında olmadığını öne sürdü.

Gazete, “Mia Milia” (Haspolat) ve “Piroi” (Gaziler) barikatlarının açılmasıyla ilgili şartların olgunlaşması halinde bunun büyük olasılıkla önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacağına işaret etti.

Özlü müzakereler gerçekleştirilmesi için Kıbrıs sorununda hareketlilik olmayışının bir gerçek olduğunu da yazan gazete, Ulusal Konsey'in bugünkü toplantısında sürecin BM tarafından canlı tutulması için arka planda neler olup bittiğinin Hristodulidis’ten duyulmasının beklendiğini belirtti. Gazete, belirli Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) uygulanmasıyla ilgili bir anlaşma olasılığından da bahsetti.

-Üçlü Görüşme Konusu

Fileleftheros gazetesi ise “Ekim Ayının İkinci Yarısı İçin Anlaşma Aranıyor” başlıklı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası faktörün ekim ayının ikinci yarısında Kıbrıs sorunuyla ilgili üçlü bir görüşme yapılmasını sağlamak için perde gerisinde yoğun bir şekilde hareket etmeye başladıklarını yazdı.

New York’ta önümüzdeki dönemde BM Genel Sekreteri ile liderler ve diğer paydaşlar arasında ikili düzeyde yapılacak görüşmelerin ön hazırlık niteliğine sahip olduklarının düşünüldüğünü kaydeden gazete, üçüncü tarafların katkısıyla birlikte BM’nin hedefinin, Ekim ayının ikinci yarısında üçlü görüşme yapılması için bir anlaşma sağlanması olduğuna işaret etti.

BM’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın üçlü görüşmeye gitmeye ikna edilebileceği değerlendirmesinde bulunduğunu yazan gazete, bu çabanın anahtarının Türkiye olduğunu öne sürdü.

Gazete, gerek BM Genel Sekreterliği, gerekse Kıbrıs sorunundaki çabaları yakından takip eden yabancı ülkeler düzeyinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üçlü bir görüşmeyle ilgili anlaşma sağlanmasına yönelik oynayabileceği role yatırım yapıldığını ekledi.