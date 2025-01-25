Güney Kıbrıs ve İsrail dışişleri bakanları dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “X” platformundan yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile ikili ilişkiler, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği-İsrail ilişkileri konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

-İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs FIR hattının birleştirilmesi

“Antenna” internet sayfasında yer alan bir analiz haberde, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan FIR (Flight Information Region) hattının birleştirilmesi konusu ele alındı.

İlgili haberde üç ülkenin FIR hattının birleştirilmesinin, ekonomiye, hava güvenliğine ve bölgesel istikrara önemli katkılarının olacağı ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ın, Ercan Havalimanı’nın işleyişinden ötürü kaybettiği gelir ile uçuş güvenliği gibi konular da ilgili haberde ayrıntılı bir şekilde yer aldı.