Rum Yönetimi’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin geçen çarşamba gününden itibaren görevi devralan yeni ve daimî olmayan üyelerine (geçici üye), iyi dileklerini içeren bir mesaj gönderdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı “X” platformunda yaptığı paylaşımda, Yunanistan, Danimarka, Pakistan, Panama ve Somali’ye BM Güvenlik Konseyi’nin yeni ve daimî olmayan üyeleri olarak verimli bir görev süresi dilerken, bu ülkelere başarılar da diledi.