BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi olarak Ada’ya geri dönen Maria Angela Holguin'in temmuzdaki yeni genişletilmiş görüşme öncesinde, 6 güven yaratıcı önlemde somut sonuçlar almayı hedeflediği ancak Rum tarafının, Cenevre için 6 GYÖ’nün de tamamlanmasını “ön şart” görmediği bildirildi.

Fileleftheros’a göre dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile 75 dakika süren bir görüşme yapan Holguin Genel Sekreter Antonio Guterres’e, temmuz sonundaki yeni gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesinde “olumlu sonuçlar götürmeye çalışacak.”

Holguin’in “mayın tarlası içerisinde sihirli formülü aramakta olduğu” yorumunu yapan gazete, asıl meselenin, Holguin’in, “Kıbrıs Rum tarafı Türk tarafının egemen eşitlik tezlerini işitmekten korkmamalı" tezini tekrarlayıp tekrarlamayacağı olduğu yorumunu yaptı.

Gazete Holguin ile Hristoduldis’in 75 dakika süren dünkü görüşmelerinde derin konulara girildiğini belirtti ve "iyi bilgili" kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak, Guterres’in 2017’de Crans Montana görüşmeleri sırasında tartışmaya açtığı 6 başlığın, Kıbrıs sorununun mevcut durumunun ve bundan sonra atılacak adımların ele alındığını yazdı.

Habere göre, Holguin ve Hristodulidis Cenevre’de gerçekleştirilecek yeni gayriresmi genişletilmiş görüşmenin ileri doğru ivme katabilmesi için 6 maddede ve güven yaratıcı önlemlerde ilerleme kaydedilmesi gereği görüşünde birleşti.

Herkesin, KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin, “Kıbrıs sorununun özüne dair ilerleme kaydedilmesi çabasında olumsuz işleyebileceğini" fark ettiği öne sürülen habere göre, Holguin, görüşme sonrasında gazetecilerin sorularına karşılık, Cenevre’de yapılacak gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesinde önümüzdeki günlerde somut sonuçlar üzerine odaklanılacağını söyledi.

Holguin yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek, ardından Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Rum Müzakereci Menelaos Menelau ile bir araya gelecek.

Gazete Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasından, Holguin ve Hristodulidis’in bu hafta içerisinde yeniden görüşmek için randevulaştıklarının ve Rum tarafının, ortak görüşme (Tatar-Holguin-Hristodulidis) önerisini yeniden dillendirdiğinin anlaşıldığını yazdı.

Habere göre Letimbiotis mart ayındaki gayriresmi görüşmede somut kararlar alındığını, Rum yönetiminin Holguin’den, temmuz ayındaki gayriresmi görüşmede özlü konuların da görüşülmesi ve ikinci Cenevre’nin müzakerelerin yeniden başlaması yönünde sıçrama tahtası olması için hazırlık yapmasını beklediğini söyledi.

Letimbiotis bu Cenevre görüşmesinin oluşumunun, “Kıbrıs sorununun özlü konularının da görüşülmesine olanak tanıdığı” görüşünü öne sürerek “bunun ötesinde, geçen mart ayındaki konferansta bütün tarafların uzlaştığı ve herkesin Genel Sekreter önünde taahhüt ettiği 6 GYÖ’de otomatikman ilerleme sağlanacak ve bize çok taraflı Cenevre görüşmesi istikametinde olumlu adımı sunacak” dedi.

Holguin’in Ada’da olacağı süre içerisinde yeni geçiş noktaları açılması konusunda ilerleme sağlanması ihtimali olup olmadığı ve 6 GYÖ’nün de tamamlanmasının temmuzdaki görüşmenin gerçekleşmesi için ön şart olup olmadığı sorulan Letimbiotis “kesinlikle ön şart değil, ön koşul değil. Ancak olumlu ivme katacak” ifadesini kullandı.

Letimbiotis Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Holguin’e, Cumhurbaşkanı Tatar ile Holguin huzurunda bir ortak görüşme yapmaya hazır olduğunu ilettiğini ve pazartesi günü Tatar ile yapacağı görüşe sonrasında Holguin’den bilgi beklediklerini de söyledi.

Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığı önceki görüşme beklediği kadar iyi gitmemesine rağmen neden Tatar ile yeni bir görüşme istediği sorusuna karşılık Letimbiotis “yeni görüşme ve görüşmeleri sürekli talep ediyoruz. Biz diyaloğu 6 başlıkta ilerleme olması için istiyoruz.” dedi.

Müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğunu söyleyen Letimbiotis “çok taraflı konferanstan sonra bir ara dönemdeyiz, Holguin’in de atanması müzakerelerin yeniden başlamasını BM Genel Sekreteri’nin de mümkün gördüğünü gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Alithia haberi “Holguin 6 GYÖ’de Sonuç İstiyor… Temmuzdaki Yeni Gayriresmi Genişletilmiş Görüşmeye Kadar Takvim Koydu” başlığıyla aktardı. Haravgi “Başkan Hristodulidis ile Tatar ve Holguin’in Görüşmesi Muhtemel” başlığını attı, Politis ise “Holguin Gayriresmi Beşli Öncesinde GYÖ İstiyor” başlığını kullandı.