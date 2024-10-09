Rustems Literary Club, cuma akşamı saat 18.00'de "Kökler" temasıyla “13. Disiplinlerarası Paneli” düzenliyor.

Panel, sanatçılar, yazarlar, şairler ve küratörleri bir araya getirecek. Rüstem Kitabevi'nde düzenlenecek panel, "kök" kavramını farklı disiplinlerin bakış açısıyla ele almayı, panelistler ve katılımcılar arasında bir diyalog oluşturmayı hedefliyor.

Rahme Veziroğlu moderatörlüğündeki panelde Maria Siakalli “Etimolojik Olarak Paylaştığımız Kökler”; Ioulita Toumazi ve Miriam Gatt “Sömürgeciliğe Karşı Kadın Edebiyatı”; Serap Kanay “Çok Disiplinli Anlatılarda Otoetnografik Sorgulama” konulu sunum yapacak.