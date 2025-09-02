Rusya ve Çin arasında, Sibirya’nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşasına yönelik mutabakat zaptı ve Sibirya’nın Gücü hattından yıllık sevkiyatın 44 milyar metreküpe çıkarılmasını öngören anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Rusya ile Çin heyetleri arasında Pekin’de gerçekleşen görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazprom ile Çinli CNPC şirketi arasında stratejik işbirliği öngören bir mutabakat zaptının imzalandığını anlatan Miller, “Rusya, Çin ve Moğolistan, Sibirya’nın Gücü 2 hattının ve Soyuz-Vostok transit doğal gaz boru hattının Moğolistan üzerinden inşası konusunda yasal olarak bağlayıcı bir mutabakat zaptı imzaladı.” dedi.

Miller, söz konusu güzergah üzerinden Çin’e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatının öngörüldüğünü kaydetti.

Yılda 38 milyar metreküp kapasiteye sahip Sibirya’nın Gücü hattına ilişkin de Çin’le anlaşma imzaladıklarına işaret eden Miller, “Gazprom ile CNPC arasında Sibirya’nın Gücü hattının kapasitesini yılda 44 milyar metreküpe çıkarma ve Doğu Rotası hattı üzerinden sevkiyatı da 10’dan 12 milyar metreküpe çıkarma konusunda anlaşmalar imzalandı.” ifadesini kullandı.

Anlaşmalar konusunda Rus gazına yönelik belirlenen fiyatla ilgili detayları ilerleyen zamanlarda paylaşacaklarını belirten Miller, ödemelerin yüzde 50 ruble yüzde 50’de yabancı para birimiyle yapıldığını söyledi.

Miller, Çin’e sevkiyatın Doğu Sibirya, Avrupa’ya sevkiyatın ise Batı Sibirya bölgelerinden yapıldığına işaret ederek, bu nedenle Çin’e sevk edilen Rus gazının fiyatının coğrafi yakınlık nedeniyle Avrupa’ya kıyasla daha düşük kaldığını kaydetti.