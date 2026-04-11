Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber edebileceğini açıklarken, Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulundu. Kainerugaba, Ankara’nın Uganda’ya 1 milyar dolar ödememesi durumunda diplomatik ilişkileri sonlandıracaklarını söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve halefi olarak görülen Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bölgesel ve uluslararası gündeme dair dikkat çekici iddialarda bulundu.

“İSRAİL İÇİN 100 BİN ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIM”

İsrail’e olan desteğini dini motivasyonlarla açıklayan Kainerugaba, Uganda ordusunun “Kutsal Toprakları” korumak için göreve hazır olduğunu belirtti.

Kainerugaba, “100 bin Uganda askerini İsrail’de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa’nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız” ifadelerini kullandı.

Uganda Genelkurmay Başkanı, bu duruşun Hristiyan kimliklerinin bir gereği olduğunu savundu.

“30 GÜN İÇİNDE TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ SONLANDIRACAĞIZ”

Paylaşımlarının devamında Türkiye’yi hedef alan Kainerugaba, Ankara yönetimini “asıl sorun” olarak nitelendirdi. Türkiye ile yaşanan gerilimin detaylarına girmeyen ancak oldukça sert bir dil kullanan Kainerugaba, diplomatik ilişkilerin kesilmesi için süre verdi:

“Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Eğer sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız