Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında bugünün ilk saatlerinde 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BBC'ye konuşan Hawaii Üniversitesi Jeofizik ve Tektonik Bölümü'nden öğretim üyesi Helen Janiszewski, bunun tarihte ölçüm cihazlarıyla kayıt altına alınmış en büyük 10 depremden biri olduğunu söyledi.

Pasifik Okyanusu tabanında gerçekleşen depremin ardından Kamçatka'nın güneyinde bulunan Japonya ile okyanusun karşı kıyısındaki ABD, Ekvador ve Peru'da tsunami uyarısı verildi.

Japonya, dalgaların üç metreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu ve Pasifik Okyanusu kıyısındaki yaklaşık iki milyon kişiye tahliye emri verdi.

Yetkililerin ülkenin doğu kıyılarında yaşayanlara daha yüksek noktalara çıkmaları çağrısı devam ediyor. Meteoroloji kurumu da dalgaların boyunun üç metreyi bulabileceği uyarısı yaptı.

Hawaii'nin eyalet başkenti Honolulu'daki Acil Durum Yönetimi İdaresi de, dalgaların yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.

Uyarıda "Kıyı ve nehir kenarlarını derhal terk edin ve yüksek yerlere gidin. Tsunami dalgaları tekrar tekrar gelecek. Uyarı kaldırılana kadar güvenli yerlerden ayrılmayın" ifadeleri yer aldı.

Japonya'daki pek çok kentte araçlarıyla şehirleri terk etmek isteyenler trafik yoğunluğuyla karşılaştı.

Rus yetkililer de Kamçatka etrafındaki kıyılara 3-4 metre yüksekliğinde dalgalar vurduğunu aktarıyor. Tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.

Deprem Petropavlovsk-Kamçatski kentinin 126 kilometre açığında ve yerin 18 km altında gerçekleşti.

Kamçatka bölgesindeki yerel acil durum bakanı Sergey Lebedev, depremde bildirilen bir can kaybı olmadığını fakat bir anaokulunun hasar gördüğünü söyledi.

İlk olarak 8,7 olarak hesaplanan depremin büyüklüğü daha sonra 8,8 olarak revize edildi.

Bu, 2011'de Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer santralinin çökmesine yol açan 9 büyüklüğündeki depremden beri yeryüzünde kaydedilen en büyük sarsıntı oldu.

Bugünkü depremin ardından Japonya'nın kıyı kentlerinde bulunan nükleer santrallerde tedbir amacıyla faaliyetler durduruldu.

Bazı havalimanlarının pistleri de geçici olarak kapatıldı.

-Tsunami nedir?

Tsunami Japonca Tsu (liman) ve nami (dalga) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Tsunami, depremden kaynaklanan enerjinin deniz yatağını dikine birkaç metre yerinden oynatıp, yüzlerce kilometrekarelik alandaki suyu harekete geçirmesiyle oluşuyor.

Hızla hareket eden bu dalgalar, önüne çıkan her şeyi sürükleyebiliyor.

Birleşmiş Milletler tsunamileri "sıklıkla sudan duvarlar gibi gözüken, kıyılara saldırabilen ve saatlerce tehlikeli olabilen dalgalar" diye tanımlıyor.

Kıyıya ilk ulaşan dalga hep en büyüğü olmayabiliyor.

2004'teki Hint Okyanusu tsunamisinde en büyük dalga ikincisiydi.

1964'teki Alaska tsunamisinde ise en büyük dalga dördüncüydü.

Tsunamilere depremler, toprak kaymaları ve yanardağ patlamaları neden olabiliyor.