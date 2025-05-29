Piyanist Rüya Taner, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde resital verdi. Resitali Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da dinledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki “Asya’nın Tatlı Suları” başlıklı resitalde Türk ve yabancı eserler seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konserde yaptığı konuşmada Rüya Taner’in dünyanın birçok ülkesinde resital vererek KKTC’yi temsil ettiğini belirtti.

Resitali, Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yerleşkesinde dinlemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki salonların kültür, sanat ve farklı birçok etkinlik için kullanılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini ülkeye kazandıran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Burası milletin ve halkın evidir. Farklı organizasyonlarda halkımızla buluşmak istiyoruz” dedi.