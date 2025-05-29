Yeniboğaziçi Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla “Dünya Çocuk Günü Şenliği” düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2. Selim Park Kompleksi’nde gerçekleşecek şenlik, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günleri saat 15.00’te başlayacak.

-Şenlik Programı

Şenlik kapsamında, 31 Mayıs Cumartesi günü “Kültürümüzle Çocuklarımızı Buluşturma Günü” olarak planlandı.

Turgut Onbaşı belgeseli gösterilecek
Turgut Onbaşı belgeseli gösterilecek
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Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için ücretsiz şişme balon üniteleri ve yüz boyama atölyelerinin kurulacağı şenlikte, 16.00-18.00 saatleri arasında sele sepet, koza işi ve Has-Der tarafından düzenlenecek çocuk oyunu atölyeleri yer alacak.

Kıbrıs’ın unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının canlandırılacağı etkinlikler 17.00-19.00 saatleri arasında yapılacak, saat 18.00’de ise Ece & Engin sahne alacak.

-Pazar günü “Eğlence Günü” temasıyla kutlanacak

1 Haziran Pazar günü şenlik, “Eğlence Günü” temasıyla devam edecek. Saat 15.00’te başlayacak etkinliklerde, 16.00-18.00 saatleri arasında geri dönüşüm ve el sanatları atölyeleri düzenlenecek.

Dervişe Güneyyeli Kutlu’nun masal dinletisi saat 18.00’de miniklerle buluşacak. Şenliğin finalinde saat 19.00’da Retro Çalgıcıları sahne alacak.

-Köy pazarı ve hediyelik eşya stantları açık olacak

Yöresel lezzetlerin ve el sanatlarının sunulacağı Cittaslow Köy Pazarı ile hediyelik eşya stantları da şenlik boyunca ziyaretçilere açık olacak.