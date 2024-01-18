Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında, alkollü içki tesiri altında olan iki sürücü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kazalardan biri saat 02.30 sıralarında Bademliköy’de Ecevit Caddesi'nde meydana geldi.

Ecevit Caddesi'nde, 56 yaşındaki Musa Sertkaya, 213 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki PD 645 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sertkaya'nıın aracı, yolun solundan çıktı ve yol kenarındaki akasya ağacına çarptıktan sonra, yaklaşık 4 metre derinliğindeki yamaçtan aşağıya düşüp yine akasya ağacına çarparak takla attıktan sonra sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan Sertkaya, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Haspolat civarındaki kaza

Alkollü sürücünün karıştığı ikinci kaza ise saat 02.15'te Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunun Haspolat civarında meydana geldi.

Nida İba (K-33) 159 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PY 251 plakalı salon araçla Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra tarla içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan Niba İba, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.