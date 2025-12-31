İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 2026 yılının sağlık ve huzur getirmesini diledi; yeni yılda İskele’yi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, “hizmet gönül işidir” vurgusu yaptı, İskele ve tüm köyleri için sorumluluk bilinci ile çalıştıklarını belirtti.

Sadıkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir yılı daha emek ve özveriyle geride bırakırken, 2026 yılına yeni hedefler ve umutlarla giriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana İskelemizle birlikte Bahçeler, Topçuköy, Ardahan, Yarköy, Turnalar, Ergazi, Kurtuluş, Kalecik, Boğaz, Boğaztepe, Aygün, Sınırüstü, Kuzucuk, Ötüken, Boğaziçi, Ağıllar, Altınova, Kilitkaya, Tuzluca, Mersinlik ve Kaplıca için sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz.

Bugün İskele, dünden daha gelişmiş ve daha modern bir yapıya kavuşmuştur. Yarın da bugünden daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. ‘Hizmet gönül işidir’ anlayışıyla, sevdamız İskele için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik.”