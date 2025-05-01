Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1 Mayıs, emeğin, üretmenin ve dayanışmanın en anlamlı ifadesidir. Ülkenin her köşesinde görev yapan emekçiler, toplumsal yaşamın sürekliliği için vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir.

Sağlık alanında hizmet veren çalışanlar ise bu çabanın en görünür ve en hayati parçasıdır. Gece gündüz demeden görev başında olan sağlık çalışanları, insan hayatını merkeze alan bu fedakarlıklarıyla her zaman takdiri hak eder.

Emeğiyle ülkemizi ayakta tutan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Daha adil, daha huzurlu ve daha güçlü bir toplum için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”