Sağlık Bakanlığı, ada genelinde bulunan 102 plajda halk sağlığını tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından her yıl haziran ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çıkan sonuçlara göre, halkın tüm plajları kullanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yaz boyunca düzenli olarak tetkikler yaparak, plajların sağlık durumunu yakından takip edeceği ve çıkan sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.