Sağlık Bakanlığı, ithal edilen badem kreması limit üstü aflatoksin içerdiğini açıklayarak, tüketicileri uyardı.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin açıklaması şöyle:
“Yapılan piyasa kontrolünde ülkemize ithal edilen Antepsan – Antebella Badem Kreması – 200gr ürününde gerçekleştirilen analiz neticesinde ürünün mevzuatta belirtilen limitin üzerinde aflatoksin içerdiği tespit edilmiştir. Bu ürünün satın alınmaması veya tüketilmemesi önemle duyurulur”
Bakanlık, ürüne ilişkin şu bilgileri aktardı:
“Ürün: Antepsan – Antebella Badem Kreması; Net ağırlık: 200g; Üretim tarihi (PRD): 02/04/2025; Son tüketim tarihi (EXPD): 02/04/2026; Lot No: 06090202425”