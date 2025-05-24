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Sağlık Bakanlığı, ithal edilen badem kreması limit üstü aflatoksin içerdiğini açıklayarak, tüketicileri uyardı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin açıklaması şöyle:

“Yapılan piyasa kontrolünde ülkemize ithal edilen Antepsan – Antebella Badem Kreması – 200gr ürününde gerçekleştirilen analiz neticesinde ürünün mevzuatta belirtilen limitin üzerinde aflatoksin içerdiği tespit edilmiştir. Bu ürünün satın alınmaması veya tüketilmemesi önemle duyurulur”

Bakanlık, ürüne ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Ürün: Antepsan – Antebella Badem Kreması; Net ağırlık: 200g; Üretim tarihi (PRD): 02/04/2025; Son tüketim tarihi (EXPD): 02/04/2026; Lot No: 06090202425”