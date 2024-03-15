Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ve Kıbrıs Türk Tabip Odası iş birliğinde “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği” kursu düzenleniyor.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık personelinin bilgisini artırarak, yaşamı tehdit altındaki hastalara yönelik ilk müdahalesini üst düzeye çıkarmak amacı taşıyan ve Bakanlık himayelerinde bugün başlayan kurs yarın sona erecek.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi Eğitim Salonu'nda yer alan kursa acil servislerde görev yapan çocuk hekimleri, hemşireler ve ambulanslarda acil hastaların bakım ve transferlerinde görev alan acil tıp teknikerleri katılıyor.

Kurs, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Doç. Dr. Ömer Taşargöl, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel ve Türk Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş’ın açılış konuşmalarıyla başladı.



Kurs kapsamında Türkiye’den gelen çocuk acil tıp ve yoğun bakım alanında uzman Prof. Dr. Tanıl Kendirli, ⁠Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, ⁠Prof. Dr. Murat Duman ve ⁠Doç. Dr. Funda Kurt ile KKTC’de görev yapan çocuk yoğun bakım uzmanı Dr. Hakan Tekgüç eğitimler veriyor.