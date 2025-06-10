Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mine Atlı, devlet hastanelerinde şüpheli ölümler olduğunu savunarak, Sağlık Bakanı’nı istifaya çağırdı.

Atlı yazılı açıklamasında, hastanede meydana gelen ölümlere atıfta bulunarak, bunların "Sağlık Bakanlığı’nın sorumsuzluğu, istihdamdaki ve fiziki alt yapıdaki eksiklikler nedeniyle olduğunu" iddia etti.

Sağlıkla ilgili önerileri de paylaşarak, bu konuda acil durum masası kurularak kriz yönetiminin şeffaf ve kamuya açık şekilde yürütülmesi; tüm sağlık ocakları, devlet hastaneleri ve acil servislerin kapsamlı teftişten geçirilmesi, ulusal düzeydeki sağlık hizmetleriyle ilgili eylem planının acilen hazırlanıp yürürlüğe konması gerektiğini belirten Atlı, sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitimleri ve performans değerlendirilmelerinin düzenli olması gerektiğini de kaydetti.

Sağlıkla ilgili ihmalde bulunan herkes hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması gerektiğini de söyleyen Mine Atlı, Sağlık Bakanı’nın bu ölümler sonrası özür dilemediğini ifade ederek eleştirdi.

Atlı, Sağlık Bakanı istifa etmiyorsa görevden alınması, yerine halk sağlığını önceliğe koyan, liyakatli ve kararlı bir Sağlık Bakanı getirilmesi gerektiğini de ileri sürdü.