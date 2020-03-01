Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA
ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli - Lefkoşa
03922231997
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara - Lefkoşa
03922276695
DERYA ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa - Lefkoşa
03922276198
GİRNE
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum - Girne
03928152585
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne - Girne
03928213361
GAZİMAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa - Gazimağusa
03923654735
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT - Gazimağusa
03923656911
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt - Güzelyurt
03927143005
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE - İskele
05428550015
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya - ÜST MESARYA
03922323500
ALT MESARYA
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa - Alt Mesarya
03922369100
KARPAZ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK - Karpaz
05338325742
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz - Karpaz
0392 374 51 70
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU - Lefke
03927277646