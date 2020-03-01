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Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler
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LEFKOŞA

ATAÇAĞ ECZANESİ

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli - Lefkoşa

03922231997

GÜNEY ECZANESİ

Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara - Lefkoşa

03922276695

DERYA ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa - Lefkoşa

03922276198

GİRNE

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum - Girne

03928152585

AYDIN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne - Girne

03928213361

GAZİMAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa - Gazimağusa

03923654735

REZAN ECZANESİ

SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT - Gazimağusa

03923656911

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt - Güzelyurt

03927143005

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE - İskele

05428550015

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya - ÜST MESARYA

03922323500

ALT MESARYA

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa - Alt Mesarya

03922369100

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK - Karpaz

05338325742

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz - Karpaz

0392 374 51 70

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU - Lefke

03927277646

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