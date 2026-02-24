Maliye Bakanlığı, Fiber Altyapı Yatırım Değerlendirmesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada Fiber altyapı yatırımı ile ilgili hazırlanan finansal değerlendirme çalışmasının, 25 yıllık bir perspektifte, uluslararası yatırım değerlendirme metodolojileri kullanılarak hazırlandığı belirtildi.

Bu değerlendirmenin; nihai kullanıcı sayısı, penetrasyon oranları, toptan satış fiyatı projeksiyonları, işletme giderleri, sermaye yatırımları, vergi yükümlülükleri ve ciro paylaşım oranları gibi birçok değişken dikkate alınarak oluşturulduğu vurgulandı.

Bu çalışmanın bir “kesin gelir taahhüdü” değil, varsayımlar üzerine kurulmuş bir finansal model olduğuna dikkat çeken açıklamada model sonuçlarının, kamu tarafının herhangi bir gelir kaybına uğramayacağını, aksine uzun vadede ilave gelir elde edeceğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Ayrıca mevcut altyapının güçlendirilmesi ve fiber dönüşümün sağlıklı şekilde hayata geçirilebilmesi için Telefon Dairesi’nin önümüzdeki dönemde önemli bir altyapı yatırımı yapması gerektiği, yapılan hesaplamalara göre, Telefon Dairesi’nin gerçekleştirmesi gereken yaklaşık 27 milyon ABD doları tutarındaki yatırımın, kamu bütçesinden herhangi bir kaynak çıkışı olmaksızın yatırımcı tarafından üstlenileceği bildirildi. Bu durumun önümüzdeki iki yıl için hem kamu maliyesi üzerindeki yükü azaltacağına hem de altyapı modernizasyonunun gecikmeden hayata geçirilmesini mümkün kılacağına işaret edildi.

Yatırım Değerlendirme Modeli’nde kullanılan temel varsayımlarınınsa “fiber optik altyapısının 150.000 haneye ulaşacağı”, “penetrasyon oranının 5. yılda yüzde 65’e ulaşacağı”, “14. yılda sabit genişbant abone sayısının 120 bin kullanıcıya ulaşacağı”, ve “yatırım tutarının, 89 milyon $’ı ilk iki yılda olmak üzere, 25 yılda toplam 112 milyon $ olacağı” şeklinde belirlendiği ifade edildi.

Belirlenen varsayımlar altında yapılan hesaplamalar sonucunda 25 yılın sonunda KKTC Devleti’nin ciro paylaşım geliri olarak 46,5 milyon $, Telefon Dairesi’nin kiralık devre geliri olarak 24 milyon $, kurumlar vergisi olarak 113 milyon $ gelir olmak üzere toplamda 183,5 milyon $ gelir elde edeceği hesaplandı.

Yatırımcının ise 831 milyon $ gelir, 112 milyon $ yatırım gideri, 253 milyon $ işletme gideri( ciro paylaşımı işletme gideri içinde), 113 milyon $ vergi gideri olmak üzere toplam 477 milyon $ gideri olacağı, yatırımcının gelir-gider farkının 353 milyon $ olacağı, yatırımın iç karlılık oranının ( IRR) yüzde 13,28 olacağı hesaplandı.

Değerlendirme çalışmasının, kullanılan varsayımlarla birlikte verdiği sonuçlara bakıldığında altyapı yatırımları açısından makul ve sürdürülebilir bir getiri seviyesine işaret ettiği de vurgulandı.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Bu proje özetle kamu bütçesine doğrudan yük getirmeyen, ilk yatırım finansmanını kamu dışına taşıyan, devlete ilave gelir sağlayan ve uzun vadeli dijital altyapı dönüşümünü hedefleyen stratejik bir yatırımdır.

Fiber optik altyapının ülke genelinde yaygınlaşmasının yaratacağı ilave ekonomik ve mali katkılar bu finansal modelin doğrudan konusu değildir. Ancak yüksek hızlı ve güvenilir dijital altyapının; üretkenlik artışı, yeni yatırım çekme kapasitesi, dijital hizmetler sektörü, e-ticaret, uzaktan çalışma ve eğitim gibi alanlarda sağlayacağı katma değerin ülke ekonomisine olumlu yansıyacağı açıktır. Bu dolaylı katkılar, proje yatırım değerlendirmesinde hesaplanan finansal göstergelerin ötesinde kazanımlar olacağı ayrıca dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla bu yatırım yalnızca bir altyapı projesi değil; aynı zamanda dijital dönüşüm ve ekonomik büyüme vizyonunun temel yapı taşlarından biridir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”