Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, “TC–KKTC” arasında imzalanan “Fiber Optik Altyapı Protokolü”nün bir işbirliği belgesi değil, "ülkenin egemenliğini ve geleceğini ipotek altına alan bir ihanet sözleşmesi" olduğunu ileri sürdü.

Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet yetkililerinin bu belgeyi imzalarken neye onay verdiklerinden dahi habersiz olduklarını savunarak, "Detaylarına inildikçe görüyoruz ki, bu metni düşmanımız hazırlasa, bu kadar acımasız ve insafsız bir içerik ortaya koyamazdı.” ifadelerini kullandı.

Şahiner, protokolün yeni meclis binasında gerçekleşecek ilk kitlesel ve süresiz eylemlerin fitilini ateşlediğini belirtti.

Bunun sıradan bir yönetim hatası olmadığını, "devletin kendi kurumlarını ve vatandaşını bir şirkete teslim etmesi" olduğunu ileri süren Şahiner, protokolle üç ay önce 30 milyon dolar yatırım gerektirdiği açıklanan projenin “130 milyon dolar yatırım yapılacak" yalanı ile 25 yıllığına Türk Telekom’a peşkeş çekileceğini" iddia etti.

Milyarlarca dolarlık rant kapısı aralanacağını ve bedelini kuruş kuruş bu ülkede yaşayan insanlara ödettirileceğini ileri süren Şahiner, “Türk Telekom’a sağlanan bu imtiyazlarla, eğer ihaleye çıkılsaydı devletin alacağı kar payı muhtemelen yüzde 50’nin üzerinde olacaktı. Ancak bu protokolle, TT devlete yalnızca yüzde 5 kar payı verecek. Dahası, daha işe başlamadan, tek kuruş yatırım yapmadan, TT Telefon Dairesi’nin ve yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık fiber hat kiralarına ve ses gelirlerine ortak edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Evinizin önünden fiber optik kablo geçerse, 90 gün içinde mevcut internet sağlayıcınız bölgenizde hizmet veremeyecek. 25 yıl boyunca başka hiçbir yerden internet alamayacaksınız.” iddiasında bulunan Şahiner, dünyanın en pahalı internetinin KKTC’de olacağını savundu.

Şahiner, “Türkiye’de vergisiz 100 Mb fiber internet 10 dolar seviyesindeyken, TT KKTC’de 25 yıl boyunca toptan 18 dolar ‘azami’ fiyatla ‘toptan’ satış yapacaktır.” dedi.

“Yani dünya ucuzlarken, biz 25 yıl boyunca fahiş fiyata mahkûm edileceğiz.” iddiasında bulunan Şahiner, TT perakendenin satış için ayrı bir şirket de kurabileceğini ve devletten tamamen bağımsız biçimde fiyat belirleyebileceğini ileri sürdü.

“Bunu yaparken bugün internet hizmeti sağlayan yerli şirketleri iflasa sürükleyecek ve binlerce işsiz genç sokakta kalacaktır. 25 yıl boyunca TT’ye, çalışma izin harçlarından gümrük vergilerine kadar tüm alanlarda vergi muafiyetleri sağlanacaktır.” iddialarında bulunan Şahiner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde de bulundu.

Telekomünikasyon Dairesi’ne ait taşınmazların Türk Telekom’a devredileceğini iddia eden Şahiner, sistem odalarının ve soğutma sistemlerinin elektrik faturaları hatta jeneratör yakıtları bile devletin kasasından ödeneceğini ileri sürdü.

“Bir yılda her eve fiber internet” sözünün yalan olduğunu da iddiaeden Şahiner, “Protokole göre 25 yılın sonunda bile fiber gitmeyen bölgeler olacaktır ve protokolde yapılan kalem oyunları ile Türk Telekom’a herhangi bir yaptırım uygulanamayacaktır. TT yeni altyapı kurmak yerine, Telefon Dairesi’nin eski borularını kullanacaktır.” iddiasında bulundu.

Bu ülkenin geleceğini şekillendirecek bir altyapı projesinin kapalı kapılar ardında, toplumun iradesi ve ekonomik akıl hiçe sayılarak bir şirkete teslim edildiğini savunan Şahiner, “Seçim döneminde imzalamaya cesaret edemeyenler, seçimden hemen sonra yangından mal kaçırır gibi bu belgeye imza atmıştır.” dedi

Kamu çıkarını korumakla görevli olanların halkın sırtından milyarlarca dolarlık rant kapısı yarattığını öne süren Şahiner, “Bu ülkenin kaynakları bir avuç ayrıcalıklı şirkete değil, bu topraklarda yaşayan halka aittir. Bu ihanetin hesabı hem siyaseten hem de hukuken sorulacaktır.” dedi.

Hükümetin bu protokolü derhal iptal etmesi, tüm süreci meclis denetiminde şeffaf bir şekilde, ekonomik akılla ve tüm paydaşların katılımıyla yürütmesini isteyen Şahiner, “Bu halk ne susacak, ne de unutacaktır.” ifadesini kullandı.