Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S. ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G, bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen dava, 11 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.

Sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena’yı temsilen Buse Asena Uluğ, mahkemede hazır bulundu.

Toplam iki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında; 24 emare sunulmuş, sanık M.B.S., 20 davadan, S.G., ise 14 davadan itham edilmişti.