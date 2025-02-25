Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S. ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Savcılığın ilk tanığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, mahkemeye bugün de emare sunmaya devam etti.

Mahkeme, duruşmanın yarın devam etmesine emir verdi.