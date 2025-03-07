Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve eski bakan, milletvekili K.D., bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı K.D., aleyhinde “sahte resmi belge düzenleme ve sahte belge düzenlenmeye tahrik etme” suçlamaları bulunuyor.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin imzalayacağı birer milyonluk kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KSTÜ’de başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S. ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G’nin ilk tahkikat duruşmasında tanık polis; sanık S.G’nin ‘M.B.S. başlıklı’ yazılarıyla ilgili K.D., aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

K.D., KSTÜ soruşturması kapsamında geçen yıl şubat ayında tutuklanmış ve bir süre sonra teminatla serbest bırakılmıştı.