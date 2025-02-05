Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S’nin ilk tahkikat duruşması 12 Şubat Çarşamba gününe ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, avukatlar Doğa Zeki adına Dilay Zeki ile Mustafa Asena Ofisi’nden Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Avukat Mustafa Uluğ, müvekkili M.B.S’nin geçirdiği bir ameliyat nedeniyle raporlu olmasından dolayı duruşmanın ertelenmesini talep etti. İddia makamı, talebe itiraz etmedi.

Mahkeme, “itham ve ilk tahkikat duruşması” için davanın 12 Şubat Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

Bu arada, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. de, mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı S.G. sahte diploma duruşmalarının tümünde diğer zanlılarla birlikte mahkemeye çıkarılacak.