Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında tutuklanıp ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S, bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, İlk Tahkikat (PI) duruşması için davanın 13 Ocak’a ertelenmesine emir verdi.

Bu arada, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. de, diğer zanlı M.B.S. ile birlikte mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı S.G, aynı gün yeniden mahkemeye çıkarılacak.