Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı M.B.S.'nin duruşması 5 Şubat Çarşamba gününe ertelendi.
Geçen yıl mart ayında sahte diploma aldığı gerekçesiyle tutuklanıp ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S, ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 5 Şubat Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.