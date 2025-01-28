Sahte sigorta poliçesi düzenleyerek, tedavüle süren kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen cumartesi Metehan Kara Geçiş Kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye geçiş yapan S.A.(E-45), kullanımındaki araca ait sahte sigorta poliçesini görevli memura ibraz ederek, tedavüle sürdü.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede aranan zanlı S.A. tespit edilerek, tutuklandı.

-Sopa ile darp etti, burun kemiğini kırdı

İskele’de dün saat 23.00 sıralarında bir araç park yerinde "müşterilerinden enginar aldığı gerekçesiyle" aralarında yaşanan tartışma sonucu T.B.(E-52), sopa ile A.B.’yi (E-44) ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. T.B. tutuklandı.

-Güvenlik görevlisine darp, küfür, şiddet kullanma tehdidi… İki kişi tutuklandı

Geçen cumartesi saat 01.30 sıralarında İskele’de faaliyet gösteren bir barda müşteri olarak bulunan H.Ç.(E-39) ve A.Ç.(E-34), sorun çıkardığı gerekçesiyle A.Ç.’yi uyaran güvenlik görevlisi P.S.O.’yu (E-37) iterek, darp etti, sonra küfür edip şiddet kullanma tehdidinde bulundu. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada H.Ç. ve A.Ç. tespit edilerek, tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında barda güvenlik görevlisi olarak çalışan P.S.O.(E-37), T.G.(E-25) ve S.S.’nin (E-26) özel güvenlik çalışma belgelerinin olmadığı belirlendi.

Belgeleri olmadığı halde, konu şahısları istihdam eden bar işletmecisi E.H.K.(E-43) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Aydınköy’de kahvehanede yangın

Aydınköy’de faaliyet gösteren bir kahvehanede gece yarısından sonra saat 01.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, kahvehanede bulunan muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar, kapılar, mutfak dolapları ve tavan mertekleri zarar gördü. Çıkan duman ve ısıdan dolayı duvarlar islenip, kiremitler çöktü.