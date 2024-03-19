Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında dün akşam tutuklanan Mağusa Polis Müdürü M.B.S’ye 3 gün ek tutukluluk verildi.

Zanlı, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturmaya ilişkin olguları aktaran tahkikat memuru, okul yetkilisinin ifadesiyle başlayan tahkikatta “usulsüz not girişi yapılarak” M.B.S’nin işletme yönetimi bölümü yüksek lisans diplomasıyla mezun edildiği tespitinin yapıldığını kaydetti.

Tahkikat memuru, üniversite sistemindeki kayıtların incelenmesinde, "18 Ocak 2023 tarihinde yapılan işlemle zanlının üniversitede geriye dönük kaydının yapıldığını, 9 ders notunun 'gelişigüzel' eklendiğini, 10 Mayıs 2023 tarihinde de tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterildiğini ve 19 Haziran’da mezun edildiğinin" tespit ettiklerini belirtti.

Tahkikat memuru, M.B.S’nin 11 Mayıs’ta geçici mezuniyet belgesini terfi amaçlarıyla Polis Genel Müdürlüğüne sunduğuna yönelik yazışmaları elde ettiklerini, suç geliri elde edilmesine yönelik soruşturmanın halen devam ettiğini ifade etti.

Zanlıdan alınan ifadede, tezini hazırlayıp KSTU Genel Sekreterine verdiğini söylediğini ancak genel sekreterin kendisine herhangi bir tez teslim edilmediğini ve tezlerin üniversiteden bulunabileceği beyanı üzerine ise tahkikatın yürütülmeye devam edildiğini kaydeden tahkikat memuru, öğretmenlerden ifade alınacağını dile getirdi.

Tahkikat memuru, tahkikatın yeni başladığı, zanlının sürece etki edebilecek durumu olduğu ve halen daha alınması gereken ifadelerin olduğu gerekçesiyle ek tutukluluk talep etti. Bunun üzerine, mahkeme, M.B.S’ye 3 gün ek tutukluluk verilmesine karar verdi.