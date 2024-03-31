Polis, Girne’deki sahte para meselesi ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha tutukladı. Tutuklanan şahsın evinde yapılan aramada, sahte 7 bin 297 ABD Doları daha tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan T.E.N. (E-24) ve K.T.’nin (E-25) tasarruflarında tespit edilen ve sahte olduğuna inanılan toplam bin 253 ABD doları ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olup aranmakta olan E.K. (E-36) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında E.K.’nin Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda sahte olduğuna inanılan birlik, onluk ve yirmilik banknotlardan oluşan toplam 7 bin 297 ABD Doları para daha bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Beyarmudu’nda kavga

Beyarmudu’nda, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.K. (E-38), M.T. (E-46), A.T. (E-40), E.E. (E-47) bir taraf olup, diğer taraf olan Ö.A. (E-27) ve D.A. (K-30) ile kavga ettiler. Bu sırada, E.E., araya giren Y.A.B.’yı (K-33) iterek yere düşürüp sol ayak bileğinin çatlamasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da rahatsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoran içerisinde, kendisi ile ilgilenmedikleri gerekçesiyle alkollü içki tesiri altında olan K.B. (E-52), masa üzerinde bulunan işletmeye ait pos cihazını yere atıp kırdı, ardından üzerinde taşıdığı bıçakla, bağırıp çağırdı ve rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da müzik izni kurallarına aykırı hareket

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işletmenin mevcut müzik izninde belirtilen kurallara uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi O.C. (E-23) aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Doğancı’da yangın

Doğancı’da dere kenarında meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 1,5 dönümlük alan içerisindeki çöpler, molozlar ve kuru otlar ile bir şahsa ait bahçenin kenarında bulunan üç adet selvi ağacı ve 1 adet sulama borusu yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.