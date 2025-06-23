İzmir Çeşme'nin karşısındaki Yunanistan’ın Sakız Adası’nda (Chios) çıkan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. Şiddetli rüzgarların körüklediği alevlerle mücadele sürerken, yetkililer daha fazla köyü tahliye etti.

Euronews Türkçe Haber Servisi’nin aktardığına göre Sakız Adası’nda yaklaşık 190 itfaiyeci, altı yangın söndürme uçağıyla birlikte yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ekipler, alevlerin evlere ve özellikle ada ekonomisi açısından kritik öneme sahip mastika (sakız reçinesi) üretim alanlarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Pazartesi günü etkili olan sert rüzgarlar, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Ormanlık ve otlak alanlar alevlere teslim olurken, birçok köy sakini güvenlik gerekçesiyle evlerini terk etti. Ayrıca bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Kapıda vize ile adaya giden bazı Türk vatandaşlarının da tahliye olmayı beklediği belirtildi.

Yunanistan, Avrupa’nın güney ucunda yer alması nedeniyle iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Son yıllarda sık sık çıkan büyük çaplı yangınlar, ülkenin hem ekonomisini hem de doğasını ciddi şekilde etkiliyor. Hükümet, bu yıl olası yangınlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla rekor sayıda itfaiyeciyi işe aldı ve yüz milyonlarca euroyu modern ekipman ve tazminatlar için ayırdı.

Sakız Adası, daha önce de yıkıcı bir yangınla karşı karşıya kalmıştı. Ağustos 2012’de meydana gelen yangın yaklaşık beş gün sürmüş, 15 bin hektarlık orman ve tarım arazisi kül olmuştu.