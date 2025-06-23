Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede meydana gelen patlamada 22 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı.

Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye, yaralıların sayısının ise 63’e yükseldiğini duyurdu.

Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, başkent Şam’ın Duveyla bölgesinde Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik saldırının DEAŞ’lı bir terörist tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, ibadethanelerin güvenliğinin devletin kırmızı çizgisi olduğunu bildirdi.

Baba, terör saldırısının yalnızca belli bir kesimi değil, tüm Suriyelileri hedef aldığını belirterek, eylemin Suriye devletinin vatandaşlarını korumakta yetersiz olduğu izlenimini yaratmayı amaçladığını aktardı.

- Saldırıya tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack X'teki hesabından saldırıya tepki göstererek, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Barrack, paylaşımında, bu tür "korkakça" eylemlerin, Suriyelilerin oluşturmaya çalıştığı hoşgörü ve kapsayıcılıkla bütünleşmiş yeni toplumsal yapıda yeri olmadığını vurgulayarak, Suriye ve bölgede istikrarsızlık ve korku yaratmaya çalışanlara karşı mücadelesinde Şam hükümetine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Suriyeli yetkililer de sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi.

Türkiye, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Irak ve Bahreyn, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu.