CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Son Siyasi Gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Özuslu, konuşmasında Milli Takım’ın CONIFA turnuvasında açık farkla topluma kupayı armağan ettiğini belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Sporla ilgili yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu aktaran Özuslu, mevcut Hükümetin spora dair bir gündemi olmadığını dile getirdi.

Özuslu, dönem dönem ülkedeki spor müsabakalarını izlemeye gittiğini belirterek, Atatürk Spor Stadı ile salonunun bakımsızlıktan döküldüğünü dile getirdi.

Sporun çok geniş bir kesimi ilgilendirdiğini de aktaran Özuslu, ülkede çok başarılı sporcular olduğunu ancak onları dinleyen ve onlara destek veren bir yönetim olmadığını savundu.

Özuslu, Maria Holguin’in görüşmeleri başlatmaya çalıştığı bir dönemde iki toplumlu bir spor teknik komitesi oluşturulması çağrısında da bulundu.

ÇAVUŞ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş söz alarak, CONIFA turnuvasında şampiyon olan sporcu ve hocalarını tebrik etti.

Spor bütçesini arttırdıklarını söyleyen Çavuş, en son yaşanan başarının aslında devletin spora verdiği katkının bir göstergesi olduğunu belirtti. Çavuş, gençlerin artık sadece ülke sahalarında değil, yurtdışında da yarışmaya başladıklarını ifade etti.

Çavuş, stadyum projeleri olduğunu hatırlatarak, temellerin de yakın zamanda atılacağı bilgisini de paylaştı.

ÖZUSLU

Sami Özuslu tekrardan söz alarak, ülkedeki bazı spor salonlarında yaşanan sıkıntılar hakkında örnekler verdi.

ÇAVUŞ

Tarım ve Soğal Kayneklar Bakanı Çavuş da, Güzelyurt ile Girne’de yer alan spor salonlarının çatılarının ve Cimlastik Salonu’nun iklimlendirmesinin tamir edilmeye başlandığını söyledi.