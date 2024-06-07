Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve heyeti, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne (KTİMB) dün ziyaret gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi’nin hayata geçirilmesinde KTİMB’nin desteğinin çok büyük olduğunu kaydederek emeği geçen her bir bireye teşekkür etti.

Karakaya, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin eğitim odaklı çalışmalara ağırlık verdiğini, yeni ve güvenli okullar inşa etmek gibi projeleri olduğunu kaydetti.

Uygun çalışma koşullarına sahip bir dernek binasının inşası için de çalışmaları bulunduğunu belirten Karakaya, KTİMB’nin bu süreçte de destek ve katkılarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ise “çocuklarımızın anılarını yaşatmak için üretilecek her projede kurum olarak destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.