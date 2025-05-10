Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip kilidi açarak galibiyete uzandı. Galatasaray'ın gollerini 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 87. dakikada Alvaro Morata attı.

Galatasaray bu sezon ligde 27. galibiyetini elde etti ve puanını 86 yaptı. Trabzonspor ise 11. kez yenildi ve 46 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta pazar günü Kayserispor ile oynayacağı maçtan 1 puan alırsa 25. şampiyonluğunu ilan edecek.