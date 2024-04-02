Samtay Vakfı’nın bu yıl da ramazan ayında Namık Kemal Meydanı'nda toplu iftar etkinlikleri yaptığı belirtildi.

Samtay Vakfı’ndan yapılan açıklamada Vakıf tarafından Namık Kemal Meydanı'nda gerçekleştirdiği toplu iftar etkinlikleriyle geniş kitlelere sıcak yemek sunduğu belirtildi.

Ramazan ayında her gün düzenlenen iftar yemeğine, gönüllüler ve hayırseverlerin destekleriyle katkı sağlandığı da belirtildi.

Samtay Vakfı Müdürü Lütfiye Seçkin, Suna Anne Dayanışma Mutfağı'nın üç yıl önce kurulduğunu ve o zamandan beridir geniş bir kitleye hizmet verdiklerini, her yıl ramazan ayında Vakfın önünde geniş kitlelere iftar ikramı yapıldığını ve haftanın beş günü evlere sıcak yemek ulaştırdıklarını kaydetti. Seçkin, Vakfın ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylere yönelik destek sağladığını da belirtti.

Kurban bağışlarının da aş evinde yemek yapmak üzere kabul edildiğini söyleyen Seçkin, bağışçıların yönlendirmesiyle Vakfın bu kurbanları ihtiyaç sahiplerine ikram ettiğini aktardı.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun da, Samtay Vakfı'nın ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği toplu iftar etkinliklerinin umut ve destek olmanın yanı sıra, toplumsal dayanışma ve birlik duygusunun güçlenmesine de katkı sağladığını belirtti.