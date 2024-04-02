Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını eleştirerek, “Kime bayram tatili?” sorusunu sordu.

KTEZO Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla hafta sonu gerekçe gösterilip, bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı ifade edilerek, bunun bir aylık sürenin yaklaşık üçte biri olduğu belirtildi.

Diğer hafta sonu tatilleri dikkate alındığı zaman bu ayın 13-14 gününün tatilde geçeceği kaydedilen açıklamada, “Beklediğimiz halde, çalışmadan, üretmeden 1 aylık sürenin 13-14 gününün tatilde geçirilmesinin anlamını, gerekçesini açıklayan olmadı… Cevizcinin çuvalından oynamanın ne demek olduğu bir kez daha ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı.

“Bu kararla katma değer yaratan, vergi, prim ödeyen, emeği alın teriyle sürdürmeye çalışan binlerce işletme ve çalışanın yok sayıldığı” savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Pandemi döneminde olduğu gibi ‘kendi başlarına baksınlar’ denildi. Birileri bir tamam ödenirken, binlerce insan kaderiyle baş başa bırakıldı. Gerçekten bir kez daha yazıklar olsun. İlan edilen bayram tatili sadece birileri için, kendileri için düşünülmüş sanki… Bu karar bizler için daha çok ıstırap, daha çok sıkıntıdan başka bir şey değildir.”

Açıklamada, “Şimdi sormak lazım; üretmenin, çalışmanın önü gereksiz tatillerle kesilen binlerce işletme ve çalışan için bayram nerede duruyor? Onlar için de ödeme yapan kaynağını bilmediğimiz birileri mi var?” soruları soruldu.