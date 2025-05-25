Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin ev sahipliğini yapacağı “Sanat Güncesi 2” adlı karma sergi, 28 Mayıs Çarşamba saat 18.00’de açılacak.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi Küratörü Ayhatun Ateşin tarafından yapılan açıklamaya göre, sergide 75 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Açılış töreninde, sanatçılara eserlerinin müzeye kabulüne ilişkin belgeler takdim edilecek.

Ateşin, müze koridorlarının yalnızca bir geçiş alanı değil; hafızayla, estetikle ve düşünceyle buluşulan birer “sanat yolu” olduğunu belirtti.

Ateşin, “BRTK olarak, kültür ve sanat alanındaki sürdürülebilirliği çok önemsiyoruz. Yayıncılık Tarihi Müzesi'ni oluştururken yalnızca bir arşiv değil, toplumun kültürel hafızasını yansıtan bir alan yaratmayı hedefledik.” dedi.

“Bay-rak-ta Sulh”, “Kırmızı” ve “İzdüşüm” gibi önceki sergilerle müze koleksiyonunun her geçen gün zenginleştiğini dile getiren Ateşin, sanatçıların eserleriyle toplumun kültürel gelişimine ışık tutulduğunu ifade etti.