Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’den gelecek yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşmayla ilgili endişelerin yersiz olduğunu kaydetti.

“Yurt dışından gelen yatırımcıların, üretim fazlası olan sektörlere yatırım yapması söz konusu değildir” diyen Amcaoğlu, yerli sanayi ve sanayicinin geleceğini tehlikeye sokacak hiçbir adımın olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’den gelecek yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşma kapsamında bazı belirsizlikler ve soru işaretleri oluştuğuna dair görüşünün boş yere endişe yarattığını belirtti.

Bu anlaşmanın ülke sanayisine ve sanayicisine olumsuz bir etkisi olmaması için gereken her tedbirin alındığını ifade eden Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerinin de bunu bildiğini belirtti.

-“Sanayi Odası yöneticilerinin söz hakkı ilgili bakandan daha fazla olacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, ihtiyaç fazlası üretimle alakalı yatırımlara izin verilmeyeceği gibi; sanayi bölgesi yatırımları ile ilgili izinlendirme aşamasında, Sanayi Odası yöneticilerinin söz hakkının ilgili bakandan daha fazla olacağına vurgu yaptı.

Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Daha önce de çeşitli yerlerde söylediğim gibi, bu anlaşma ile ilgili endişeye gerek yoktur. Projeler, anlaşmalar ülkemizin geleceği içindir ve kimse kafa karıştıran ya da yanlış yere çekilebilecek açıklamalar yapmamalıdır.”

Olgun Amcaoğlu, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası başkan ve yöneticileri, neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. En başta endişe etmemesi gereken onlardır. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz ve sanayicimize, esnafımıza her türlü destek için de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

-“Yerli üretici kesinlikle korunmaktadır”

Sanayicilerin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve bunları aşmak için birlikte çalışma kapısının her zaman açık olduğunu kaydeden Bakan Amcaoğlu, “Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi projesiyle ilgili tüm adımlar çok dikkatli bir şekilde atılmıştır ve yerli üreticiyi koruyacak düzenlemeler kesinlikle eksik değildir” ifadelerini kullandı.

-“Her sorunu aşmak için azami gayret içerisindeyiz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın, ülkedeki mevcut sanayi bölgelerinin halinin içler acısı olduğu yönündeki değerlendirmesine kısmen katıldığını da belirten Olgun Amcaoğlu, her türlü altyapı yetersizlikleri, yatırım eksiklikleri ve çözülmeyen bazı sorunları aşmak için azami gayret içerisinde olduklarını kaydetti.

-“Üretim fazlası olan sektörlere yatırım olmayacak”

“Hükümetimiz, enerji maliyetleri ve asgari ücretle ilgili sanayicinin endişelerini de gayet iyi anlamış durumdadır ve çözüm üretmek için çalışmaktadır” diyen Bakan Amcaoğlu, şunları belirtti:

“Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabet edebilmesi, yerli sanayici ve üreticinin teşviklerden faydalanması, hükümetimizin ve bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu konulardır ve bu durum değerli sanayicilerimiz tarafından bilinmektedir. Yurt dışından gelen yatırımcıların, üretim fazlası olan sektörlere yatırım yapması söz konusu değildir. Bizim yerli sanayimizin ve sanayicimizin geleceğini tehlikeye sokacak hiçbir adımımız olmadığını ve olmayacağını bir kez daha vurgulamak isterim.”