ABD'li Senatör Bernie Sanders, Donald Trump yönetiminin Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolara karşı asker konuşlandırma kararını, "daha fazla güç elde etme çabası" şeklinde eleştirdi.

Sanders, sosyal medya platformu Instagram'dan yayımladığı videoda, Los Angeles'a ulusal muhafız ve deniz piyadelerini gönderen Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın bu hamlesinin protestolarla ilgili olmadığını savunan Sanders, Los Angeles'a asker sevkini "şüpheli yasal yetkilerle kendi gücünü artırma çabası" şeklinde nitelendirdi.

Sanders, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının eyalet valisinin yetkisi olduğunu vurgulayarak, Trump'ın bu adımını "absürt ve gülünç" olarak değerlendirdi.