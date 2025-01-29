Erten Gazi’nin de forma giydiği Dinamo Sassari, FİBA Avrupa Kupası'nda L Grubu maçında Fransız Le Portel'i 88-70 yenerek ilk maçını kazandı.

Dinamo Sassari 5.haftada ilk galibiyetini alarak puanını 6’ya çıkardı.

Erten Gazi maçta 29 dakika 30 saniye sahada kalırken 16 sayı, 5 ribaund 5 asist ve 25 verimlilikle maçın adamı oldu.