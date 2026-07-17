İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’daki resmi temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yürütülen tapu kayıtlarının dijital ortama aktarılması çalışmaları ile TAKBİS ve MEGSİS sistemlerinin hayata geçirilmesine yönelik süreç ele alındı.

Yaklaşık 18 aydır Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, projenin tamamlanması için kalan eksikliklerin kısa sürede giderilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte TAKBİS, MEGSİS, Web Tapu Uygulaması ve İş Zekâsı Sistemi vatandaşların kullanımına sunulacak. Hâlihazırda hizmet veren Parsel Sorgulama Sistemi ise dijital tapu altyapısının önemli bileşenlerinden biri olarak kullanılmaya devam edecek.

Ankara temaslarında Bakan Oğuz’a, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Firdevs Arıcı ile Bakanlık Müdürü Mustafa Yanar eşlik etti.