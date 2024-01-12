Ünlü futbolcuların da adının geçtiği Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma yapıldı. Mahkeme salonunda ağlayan Erzan, "Öyle bir an geldi ki, 'bana para vermeyin artık' diye yalvarıyordum resmen" dedi. Hakimin "Almasaydın o zaman sen de" sözlerine Erzan, "Açığım çoktu" ifadeleriyle yanıt verdi.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda ağlayan Erzan, "Öyle bir an geldi ki, 'bana para vermeyin artık' diye yalvarıyordum resmen" ifadelerini kullandı.